Грозит ли Украине новый блэкаут: эксперт дал ответ

По прогнозу эксперта, в Киеве и Одессе весной будут одни из самых жестких графиков отключений света в Украине.

В Украине нет угрозы блэкаута, но графики отключений света будут разными в разных городах. Такое мнение в эфире Lviv Media высказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Угрозы блэкаутов нет. Мы прошли самое худшее", - подчеркнул Харченко

Он прогнозирует, что одни из самых жестких графиков отключений будут в Киеве и Одессе.

"В Киеве точно будет сложнее, чем во многих других городах, в Одессе будет сложнее, потому что очень повреждена высоковольтная инфраструктура и нет мощностей протолкнуть столько, сколько нужно электричества. Поэтому там будут более жесткие графики, чем на значительной части Украины", - сказал Харченко.

В то же время он добавил, что к маю ситуация со светом потенциально может улучшиться. Однако эксперт дал понять, что все будет зависеть от интенсивности атак РФ на энергетику, работы сил ПВО и, соответственно, наличия у них всего необходимого для отражения вражеских дронов и ракет.

"Общий тренд сейчас точно будет на улучшение ситуации. Потребление уменьшается, становится теплее и, далее, с плюсом и длиной солнечного дня, когда солнечные электростанции будут включаться, где-то до мая у нас, скорее всего, будет улучшаться ситуация со светом. И может улучшиться до 1 очереди отключений света для большей части территории Украины и 2-3 очередей для Киева", - добавил Харченко.

11 февраля Россия в очередной раз атаковала украинскую энергетическую систему. В результате ударов частично остались без света три области.

В то же время директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что в Украине полностью исчерпан запас оборудования для ремонта энергетических объектов.

