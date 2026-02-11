Зеленский прокомментировал идею Макрона о диалоге с Россией

Этот вопрос планируют обсудить на встрече в Мюнхене на этой неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что с россиянами нужно выстраивать не просто диалог, а оказывать на них давление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время онлайн-брифинга в WhatsApp. В частности, глава государства объяснил, как относится к инициативе Макрона о необходимости возобновления диалога между Европой и Россией.

Как отметил Зеленский, сегодня он провел беседу с французским президентом Макроном. Были обсуждены детали встреч украинской делегации в Абу-Даби с россиянами, а также с американской стороной.

Французский лидер сообщил президенту Украины о встречах его главного дипломатического советника Эммануэля Бонна в Москве.

"В принципе, мы договорились более предметно об этом поговорить в Мюнхене. Я говорил, что, на мой взгляд, с россиянами нужно строить не просто диалог, а давление. Иметь аргументы в руках для того, чтобы давить на россиян. Иначе они просто будут относиться к Европе без уважения. И мне кажется, что они от этого получают удовольствие", – подчеркнул Зеленский.

Восстановление диалога с Россией

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Макрон призвал других европейских лидеров возобновить диалог с Россией. Он отметил, что Франция уже возобновила контакты с Москвой на техническом уровне. По его мнению, потери Украины и России в войне дают основания задуматься над тем, как положить этому конец.

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что нужно поощрять инициативы, которые могут помочь положить конец полномасштабной войне России против Украины.

