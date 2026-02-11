Рассказываем, как определить, что продукт качественный и чего не должно быть в сосисках и сардельках.

Ассортимент сосисок и сарделек в магазинах и на рынках иногда приводит в замешательство: как определить, какие сардельки лучшие, на что обращать внимание в составе сосисок и стоит ли ориентироваться на цену? Принято считать, что дорогие полуфабрикаты - автоматически лучше, но на деле все зависит от состава и соблюдения стандартов. Мы спросили у эксперта в области технологии мяса, как выбрать качественный продукт.

Как понять, что у сосисок хороший состав - что там должно быть, а чего бы не должно

Как рассказал в комментарии УНИАН доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии мяса и мясных продуктов Национального университета пищевых технологий Василий Пасичный, сосиски (и сардельки) должны содержать не менее 60% обезжиренного мяса и/или печени, языка. Их производство регулируется в соответствии с действующими нормативными документами - Государственными стандартами Украины (ДСТУ) и Техническими условиями (ТУ).

По ДСТУ производят изделия высшего и первого сорта по четкой рецептуре. По ТУ продукцию изготавливают в более широком ассортименте, чем по ДСТУ - можно использовать другие виды сырья, различные пряности, то есть, рецептуры могут быть более разнообразными. Но при этом требования к качеству и безопасности продукции, изготовленной по ТУ, должны быть не ниже, чем к продукции, изготовленной по ДСТУ.

Кроме этого, по ТУ изделия могут быть мясосодержащими - доля мяса и субпродуктов первой категории в них должна быть не менее 15%.

Чего не должно быть в сосисках и сардельках высшего сорта по стандартам:

мяса и мяса птицы механической обвалки/дообвалки;

растительных белковых препаратов;

загустителей, структурообразователей (например, крахмал, камеди, каррагинан).

Вместе с тем, в рецептуре изделий первого сорта согласно ДСТУ допускается наличие этих составляющих, но в определенной доли.

Что разрешается в сосисках и сардельках первого сорта:

до 20% субпродуктов второй категории, коллагеносодержащего сырья и мяса и мяса птицы механической обвалки/дообвалки (в частности, до 10% мяса и мяса птицы);

не более 20% немясных ингредиентов в увлажненном (гидратированном) состоянии - это крупяные изделия, мука, крахмал пищевой, растительные белки, белково-жировые эмульсии растительного происхождения.

В мясосодержащих изделиях первого сорта согласно ТУ процент этих составляющих может быть даже выше.

Что допускается в мясосодержащих изделиях:

до 60% субпродуктов второй категории, мясных ингредиентов, коллагеносодержащего сырья, мяса механической обвалки/дообвалки и мяса птицы механической обвалки, при этом доля мяса и мяса птицы - не более 20%;

до 40% немясных ингредиентов в гидратированном состоянии.

Таким образом, сравнивая состав и рецептуру, можно определить сорт изделия и особенности его производства.

Какую категорию сосисок лучше брать - первый сорт или высший

"Ключевое отличие между первым и высшим сортом сарделек и сосисок заключается в качестве сырья - в первом сорте качество немного хуже", - говорит эксперт.

Особенности состава высшего сорта:

используют говядину первого и частично высшего сорта (жилки полностью удаляют или же допускается 6% в первом сорте), а также яйца и сухое молоко (например, в молочных сосисках);

жирная свинина практически не используется - берут нежирную или полужирную;

также для приготовления используют куриное или индюшиное филе, без грубых волокон.

Состав изделий первого сорта несколько отличается, но он также строго регламентирован стандартами.

Особенности первого сорта:

используют говядину первого и частично второго сорта, которая содержит больше соединительной ткани (в говядине первого сорта допускается до 6% жилок, во втором - до 20%);

можно использовать полужирную и жирную свинину;

могут брать мясо птицы из бедра, где соединительной ткани больше.

То есть, за счет состава изделия первого сорта обычно дешевле, чем высшего сорта.

Как выбрать вкусные сардельки и сосиски - на что обратить внимание, кроме цены

Стоимость основных видов обезжиренного мяса, которое входит в состав рецептур сосисок и сарделек, на начало февраля 2026 года в разных регионах Украины составляет:

говядина - от 200 до 320 грн;

свинина - от 140 до 280 грн;

мясо цыплят-бройлеров - от 100 до 210 грн.

У большинства производителей стоимость основного сырья составляет около 60-75% от цены готовой продукции. С учетом стоимости мяса, производственных затрат, выхода готовой продукции, торговой марки производителя, покупательной способности населения в разных регионах Украины сосиски и сардельки могут стоить:

высший сорт - от 150 до 360 грн;

первый сорт - от 80 до 250 грн.

Если сосиски или сардельки первого сорта стоят дешевле, то, скорее всего, это не мясной продукт, а мясосодержащий.

Цена выше 360 грн может означать премиум-продукцию однако чаще всего это маркетинг. Такая высокая стоимость может быть оправдана, если используется не куриное мясо, а индюшиное. Кроме того, около 400 грн/кг могут стоить изделия из мяса кролика.

Также, как отмечает специалист, сосиски и сардельки уже термически обработаны, поэтому их не нужно долго варить - достаточно положить в воду и дождаться, пока она закипит.

При этом важно обратить внимание на такие моменты:

если продукт во время варки меняет форму, то, возможно, в его составе есть большая доля белково-жировой эмульсии, что не очень хорошо;

если при разрезании из продукта вытекает розовая жидкость (или вода изменила цвет), это может свидетельствовать об использовании красителей, что недопустимо в изделиях высшего сорта;

если сосиска или сарделька после того, как вы ее подогрели, а затем охладили, потеряла форму, разлезлась и стала похожа на кашу - это не мясной продукт, а мясосодержащий.

После приготовления сосиски и сардельки должны быть сочными и иметь розоватый цвет, который им придает пигмент из мяса.

справка Василий Пасичный эксперт по пищевым технологиям Василий Пасичный - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии мяса и мясных продуктов Национального университета пищевых технологий. Является лауреатом премии Кабинета министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий. Академик Национальной академии наук Высшего образования Украины (общетехническое отделение), ведущий ученый Отделения аграрной экономики и продовольствия НААН Украины. Общий стаж научно-педагогической работы - 33 года.

