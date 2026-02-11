Удары по энергетике приближают Украину к последнему буферу ядерной безопасности, - СМИ

Если РФ сможет отключить украинские АЭС от сети, это поставит Европу в очень опасное положение.

Украина официально предупредила мир, что дальнейшие российские атаки на украинскую энергетику грозят ядерной катастрофой из-за ситуации с безопасностью на трех украинских АЭС, которые до сих пор работают.

Как пишет Bloomberg, на этой неделе посол Украины в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировал представителей других стран об опасности аварийного отключения украинских АЭС.

"Любая дальнейшая деградация инфраструктуры передачи энергии значительно увеличит вероятность того, что атомным электростанциям придется полагаться на аварийные дизельные генераторы для поддержания основных функций безопасности, тем самым повышая общий профиль ядерного риска", – говорится в дипломатической ноте, распространенной украинским посольством.

Видео дня

Bloomberg отмечает, что в Украине есть 10 узловых электроподстанций, которые соединяют Южноукраинскую, Хмельницкую и Ровенскую АЭС с единой энергосистемой. Если РФ уничтожит эти подстанции, АЭС будут отрезаны от энергосистемы и вынуждены остановить реакторы, прекратив выработку электроэнергии.

Отмечается, что атомные электростанции, даже когда не работают, все равно нуждаются в значительном количестве электроэнергии для поддержания собственных систем безопасности. Без постоянного энергоснабжения этих систем существует риск перегрева ядерного топлива внутри активной зоны реактора, что потенциально может привести к опасному выбросу радиации.

Если отрезать АЭС от энергосистемы, обеспечить работу этих систем можно будет только за счет дизельных электрогенераторов. Но это будет последний рубеж, отделяющий Европу от нового "Чернобыля".

"Ожидается, что наблюдатели МАГАТЭ в Украине предоставят подробную оценку рисков к следующему месяцу", – пишет Bloomberg.

Украинские АЭС: последние новости

Как писал УНИАН, за время войны украинским энергетикам неоднократно приходилось "глушить" производство электроэнергии на АЭС из-за российских ударов по энергосистеме. Последний такой случай произошел в ночь на 7 февраля.

Эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский в комментарии журналистам уверял, что подобные "разгрузки" реакторов не представляют реальной угрозы, поскольку на АЭС есть надежные протоколы безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: