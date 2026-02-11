Лукашенко отказался ехать на первое заседание Совета мира Трампа

У Лукашенко пожаловались, что приглашение якобы "было получено поздно".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко получил приглашение на первую встречу лидеров Совета мира Дональда Трампа. Тем не менее, он не прибудет на эту встречу по ряду причин, пишет "БелТА".

Пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что приглашение посетить заседание Совета мира якобы "было получено поздно". По ее словам, график Лукашенко на этот период уже сформирован.

Также Эйсмонт добавила, что есть и логистические проблемы, вызванные санкциями против Беларуси. В частности, она упомянула закрытие воздушного пространства над Европейским Союзом.

"В связи с этим и несмотря на наше желание, президент в данном мероприятии принять участие не сможет. Вместе с тем подчеркну: мы полностью разделяем нацеленность президента США и Совета мира на решение всех мировых конфликтов мирным путем", - сказала пресс-секретарь Лукашенко.

Трамп созывает первое заседание Совета мира - что известно

Ранее в Axios писали, что президент США Дональд Трамп созывает первое заседание созданного им Совета мира. По данным издания, оно должно состояться уже 19 февраля в Вашингтоне.

Отмечается, что заседание Совета мира планируют провести в Институте мира, который Трамп недавно переименовал в свою честь.

