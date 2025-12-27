CNN: В Европе готовятся к сюрпризам после встречи Зеленского и Трампа

Европейские чиновники ожидают позитивных сигналов, но признают, что результат переговоров с Трампом может быть непредсказуемым.

В Европе непублично надеются на положительный результат встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая должна состояться в это воскресенье. В то же время там готовятся к различным, в том числе неожиданным сценариям, сообщает CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Европейские лидеры не будут участвовать во встрече, которая будет проходить в двустороннем формате между Киевом и Вашингтоном. В то же время собеседники CNN отмечают, что украинская сторона в течение нескольких месяцев настаивала именно на переговорах на высшем уровне с США.

В европейских столицах считают, что нынешняя динамика отношений между Украиной и Соединенными Штатами является в целом продуктивной, и именно это дает основания для осторожного оптимизма. Однако там признают, что любая встреча с Дональдом Трампом несет элемент риска.

"С Трампом не существует сценариев с низким уровнем риска", - сказал один из чиновников НАТО.

Американские источники телеканала также выразили надежду, что переговоры между Трампом и Зеленским будут результативными, особенно после недели интенсивной работы американских и украинских переговорщиков над согласованием позиций.

Белый дом официально подтвердил, что президент США Дональд Трамп проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Это произойдет 28 декабря во Флориде.

Как пишет Financial Times, встречу готовят на курорте Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Она станет кульминацией интенсивных переговоров, продолжающихся с ноября, после появления 28-пунктного плана США, разработанного с участием российских представителей.

