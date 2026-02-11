Эти знаки Зодиака входят в 'черную полосу': потери и жесткие уроки уже скоро

В списке есть представители знака Овен.

Сезон затмений в феврале–марте станет одним из самых напряжённых периодов начала 2026 года. После уже нестабильного астрологического фона первые затмения года усилят ощущение перелома. Такие события обычно совпадают с судьбоносными поворотами: в чьей-то жизни начнётся новая глава, а где-то произойдут окончательные завершения. Перемены коснутся не только отдельных людей, но и общества в целом, задав направление на месяцы вперёд.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

17 февраля 2026 года произойдёт новолуние и кольцевое солнечное затмение в Водолее (28°56’). Оно откроет новый цикл на оси Водолей–Лев – подобная серия затмений не наблюдалась с 2018 года. Это старт шестимесячного периода неожиданных, но судьбоносных начинаний. На коллективном уровне акцент сместится к темам сообщества, гуманизма и объединения людей, а в личном плане – к принятию своей индивидуальности, стремлению к свободе и готовности идти нестандартным путём.

Завершится первый коридор затмений полным лунным затмением в Деве (12°51’), которое подведёт итоги запущенных процессов. Энергия Девы традиционно связана с порядком, здоровьем, обязанностями и повседневной дисциплиной, поэтому кульминации могут проявиться именно в этих сферах. Всё, что требовало корректировки, станет очевидным.

К концу цикла многие пересмотрят привычки, режим работы и отношение к собственному благополучию. Возможны изменения в сфере здоровья, отказ от изматывающих обязательств и стремление к более сбалансированному образу жизни. При этом усилится терпимость к несовершенствам – как своим, так и чужим, – но без потери личных границ. Для многих это станет точкой выхода из стресса и хронической перегруженности.

Овен

Сезон затмений заставит вас пересмотреть свои возможности и реальные ресурсы. Затмение в Водолее откроет перед вами перспективы новых знакомств, объединений и коллективных проектов на ближайшие полгода. Возможен шанс создать собственное сообщество по интересам или вокруг общей идеи.

Однако затмение в Деве поставит практичный вопрос: где вы возьмете время на всё это? Оглянувшись на прошедшие месяцы, вы можете понять, что прежний ритм жизни больше не работает. Придется пересобрать расписание, изменить привычки и найти баланс между обязанностями и новыми приоритетами.

Телец

Судьбоносные перемены затронут вашу профессиональную сферу. Затмение в Водолее запускает шестимесячный цикл, в котором амбиции станут главным двигателем. Вы можете почувствовать мощный внутренний импульс добиться конкретной цели и выделиться среди коллег.

Но за карьерный рывок, вероятно, придется заплатить личным временем. Затмение в Деве способно завершить более легкий и романтичный период жизни. Свидания, увлечения и развлечения могут отойти на второй план, если вы решите полностью сосредоточиться на достижениях и статусе.

Рак

В этом сезоне перед вами встанет вопрос обмена: что вы готовы вложить, чтобы получить желаемое? Затмение в Водолее может подтолкнуть вас к важной просьбе или предложению, но без поддержки со стороны обойтись не получится. У партнера, друга или союзника есть ресурсы, которые вам необходимы.

Самое сложное – решиться обратиться за помощью. К счастью, затмение в Деве поможет подобрать правильные слова и момент. Вы можете получить внутренние знаки или подтверждение, что время действовать пришло. Доверьтесь своей интуиции, если чувствуете уверенность в своем намерении.

Скорпион

Во время затмения в Водолее у вас может появиться сильное желание закрыться и не раскрывать свои планы. И это верная стратегия. В ближайшие шесть месяцев осторожность окажется вашим союзником.

Затмение в Деве способно пролить свет на истинные намерения кого-то из окружения – друга или коллеги. Возможно, ничего критичного не произойдет, но вы почувствуете несоответствие между словами и энергией этого человека. Если интуиция подсказывает дистанцироваться, сделайте шаг назад и сосредоточьтесь на себе.

