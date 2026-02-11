Идеальная стрижка для женщин после 50: звездный стилист назвал прическу №1

Эта стрижка подходит всем типам волос.

Звездный стилист рассказал, какая стрижка - идеальный вариант для женщин старше 50 лет. Она подчеркивает черты лица и придает волосам живость, не требуя сложной укладки, пишет журнал Parade.

Итак, если вам за 50 и хочется стильной прически, которая будет выглядеть свежо и естественно без лишних усилий, "бикси" может стать вашим новым фаворитом. Этот гибрид боба и пикси объединяет достоинства обеих форм - структуру и аккуратность боба с легкостью и воздушностью пикси.

Стрижки для женщин за 50 - лучший вариант

Благодаря своей способности красиво обрамлять лицо и создавать мягкий, располагающий силуэт, "бикси" становится отличным вариантом для женщин, которые хотят выглядеть молодо, не выбирая слишком короткие или радикальные прически.

Особенность "бикси" для зрелых волос в том, как она смягчает черты лица, добавляет объем и текстуру. Многослойная техника создает плавные линии, которые обрамляют лицо, подчеркивают скулы, линию челюсти и шею, не перегружая образ. Такая форма идеально подходит для тонких и средних волос и прекрасно отрастает, что делает уход за стрижкой максимально простым.

Звездный стилист Маркос Диас, работавший с Хейли Бибер и Кэти Перри, отметил, что стрижка "бикси" приподнимает лицо, подчеркивает скулы и создает естественный объем на макушке. При правильной форме она выглядит женственно и непринужденно, не старомодно и не слишком строго. Еще одно преимущество - "бикси" отрастает плавно, в отличие от традиционной пикси, что делает ее идеальной для женщин, желающих стильную прическу без постоянной коррекции.

При этом Диас подчеркнул, что подход должен быть индивидуальным:

"Слишком прямые или короткие боковые пряди могут выглядеть жестко. Важно учитывать форму лица, текстуру волос и образ жизни".

По его словам, "бикси" подходит всем типам волос, но особенно эффектно она смотрится на тонких и средних прядях с естественной волной или легким изгибом. Такая структура позволяет слоям свободно двигаться, придавая прическе легкость и непринужденность. Прямые волосы также подходят благодаря внутренним слоям, создающим мягкость и объем. Жестким или сильно кудрявым волосам может потребоваться немного больше длины и корректировка формы, чтобы сохранить баланс. Результат - воздушная, динамичная стрижка с мягкими очертаниями.

Напомним, ранее стилисты перечислили лучшие объемные стрижки, которые не требуют укладки.

