Есть ли шансы, что активное наступление россиян будет утихать: эксперт поделился прогнозом

Логика действий оккупантов заключается в том, что они давят там, где мы демонстрируем слабость, говорит Селезнев.

Надеяться на то, что в рамках переговорного процесса будет достигнута стагнация на поле боя, не стоит. Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

По его словам, логика действий россиян заключается в том, что они давят именно там, где мы демонстрируем свою слабость. Селезнев допустил, что в случае временной потери Покровска и Мирногограда 150-тысячная группировка российских войск, которая там находится, может быть направлена на юго-запад от Константиновки, возможно, западнее от Дружковки или на восток Запорожской области.

"150 000 - это достаточно мощная группировка. И хотя плечо перемещения там не слишком большое, но все равно это будет занимать достаточно много времени", - отметил эксперт.

Видео дня

Соответственно, подчеркнул Селезнев, движение такого количества личного состава, техники, материально-технических средств точно не останется незамеченным для украинской разведки. А значит, все эти перемещения разведка будет фиксировать, а дальше уже определенные изменения и сдвиги будут происходить в действиях украинских Сил обороны.

"В любом случае надеяться на то, что в рамках переговорного трека в обозримой перспективе мы увидим какую-то стагнацию на поле боя, которая будет связана в том числе с доброй волей наших врагов, не стоит. Об этом постоянно говорят ключевые спикеры российского правительства, в частности тот же Лавров (Сергей Лавров - глава МИД РФ, - ред.). Пока, мол, не будут решены и ликвидированы все "первопричины, которые привели к так называемому украинскому кризису", это прямая речь Лаврова, война вряд ли утихнет. Поэтому очевидно, что война и дальше будет продолжаться", - пояснил эксперт.

По его мнению, процесс активных наступательных действий врага, который начался де-факто с середины октября 2023 года, вряд ли будет стихать.

Другие заявления Селезнева

Как сообщал УНИАН, Селезнев заявил, что враг задействовал на поле боя уже более 715 000 личного состава, но темпы продвижения противника снижаются. Эксперт пояснил, что это связано не только с погодными условиями и сопротивлением украинской армии, но и с тем, что многие бои сейчас идут в районе городской промышленной застройки.

Вас также могут заинтересовать новости: