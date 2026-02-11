Еще одна страна не из ЕС будет покупать американское оружие для Украины, - Politico

Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов на программу PURL.

Великобритания согласилась принять участие в программе закупки американского оружия для Украины, известной как программа PURL. Об этом сообщает Politico.

"Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет 150 миллионов фунтов стерлингов на программу PURL. Вместе мы должны обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной, необходимой ей в ответ на жестокий натиск Путина", – заявил министр обороны Великобритании Джон Гилли.

Отмечается, что программа была запущена прошлым летом, чтобы гарантировать продолжение поставок критически необходимого американского оружия в Украину. Во время президентства Дональда Трампа новая военная помощь со стороны Вашингтона прекратилась, но Белый дом готов продавать оружие, оплаченное другими союзниками.

В прошлом году программа собрала около 5 миллиардов долларов для Украины. Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что он "абсолютно уверен", что Альянс сможет собрать дополнительные 15 миллиардов долларов в этом году.

Как отмечает Politico, присоединение Великобритании к программе PURL отражает усиление давления на членов НАТО по присоединению к схеме, поскольку некоторые страны, такие как Норвегия, Нидерланды и Германия, и так уже непропорционально увеличили свои взносы.

В настоящее время три четверти из 32 членов Альянса обязались присоединиться к этой программе. Австралия и Новая Зеландия также присоединились к инициативе, а Япония, как ожидается, объявит о предоставлении нелетальной помощи.

Покупка американского оружия для Украины

США ожидают, что в четверг, 12 февраля, во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе государства-члены альянса объявят о новых закупках американского оружия для Украины.

Речь идет о финансировании инициативы PURL – закупках американского оружия средствами европейских, а также других государств-членов, а также партнеров НАТО.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Америка продолжит отправлять оружие в Украину через НАТО, включая наступательные системы, до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

