Британия разрабатывает масштабный план подготовки к войне, - Sky News

План включает подготовку гражданской инфраструктуры и населения.

Великобритания готовит новую версию масштабного плана подготовки всей страны – от армии и полиции до больниц и промышленности – к военному положению. Как заявил глава вооруженных сил Британии Ричард Найттон в комментарии Sky News, обновленная версия потребует от людей иного подхода к вопросам устойчивости, опираясь на уроки холодной войны, но "в современном контексте, в современном обществе, с современной инфраструктурой".

Задуманный во время Первой мировой войны, предыдущий сборник совершенно секретных, регулярно отрабатываемых и обновляемых военных справочников сделал Великобританию одной из наиболее подготовленных стран мира к конфликтам – и одной из самых устойчивых.

Он содержал подробные списки и указывал путь к дополнительным планам мобилизации не только военных, но и гражданского населения и промышленности в условиях кризиса, а также к закрытию школ, освобождению больниц, нормированию продуктов питания и даже хранению национальных сокровищ.

Однако к началу 2000-х годов вся система военных планов Великобритании, содержание которой обходилось очень дорого, была тихо списана.

На вопрос о том, возрождает ли Великобритания старые правительственные военные планы, главный маршал авиации Найттон ответил: "Думаю, это так".

План включает в себя обеспечение устойчивости критически важной национальной инфраструктуры, такой как электростанции и системы водоснабжения, не только к стихийным бедствиям, таким как наводнения, но и к угрозе войны.

Он также сказал, что гражданское население должно осознавать, что относительный мир, которым Великобритания наслаждалась последние 30 лет, находится под все большей угрозой.

"Это требует от нас просвещения населения и помощи ему в понимании некоторых из этих угроз, а также в понимании того, что они могут сделать для поддержки страны и, возможно, вооруженных сил", - заявил Найттон.

Нападение России на НАТО

От западных чиновников поступают многочисленные тревожные сигналы о возможности вооруженного нападения со стороны России.

Заместитель главы Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса отметил, что эти сигналы имеют под собой реальное основание, однако когда и как Россия решится на вторжение, будет зависеть от имеющихся у них ресурсов и от того, как у них будут идти дела в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: