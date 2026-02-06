Кибератаки и удары по подлодкам: генерал рассказал, как НАТО может остановить нападение РФ

Он подчеркнул, что НАТО должно готовиться к решительным действиям, чтобы не дать России захватить страны Балтии.

Проведенные странами НАТО военные игры продемонстрировали, что защитить восточный фланг Альянса могут только слаженные и быстрые действия крупных стран, таких как Германия и Польша. Последствия этих военных игр в колонке для The Telegraph проанализировал бывший офицер армии США, генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Он напомнил, что смоделированный сценарий показал, что Россия, использовав всего 15 тысяч солдат, может успешно захватить важную территорию НАТО без необходимости в большом количестве войск и без массовых потерь. Ходжес пишет, что конечный результат игры привел к "разрушению доверия к НАТО и потере стран Балтии, которые, отрезанные от границ соседей, снова попали под господство России".

По мнению Ходжеса, проведенная военная игра дала несколько ценных уроков странам НАТО. И первый заключается в убеждении, что лучший способ защитить Европу – это обеспечить победу Украины над Россией:

"Российские силы значительно превосходили украинские до вторжения 2022 года, однако Украина остановила россиян. Фактическая помощь Украине в победе над Россией показала бы Путину, что он не может надеяться на победу над значительно более мощными силами НАТО".

Также генерал пишет, что неспособность НАТО реагировать на гибридные операции в течение последних нескольких лет придала россиянам смелости и продемонстрировала уязвимости НАТО, в том числе "коллективное нежелание отвечать соответствующей мерой на провокации России".

"Нам нужно развить чувство срочности в развитии нашей киберзащиты транспортных сетей, энергетических сетей и финансовых сетей. Мы также должны убедиться, что наши собственные наступательные кибервозможности готовы к использованию и имеют разрушительное действие", - подчеркнул он.

Он отметил, что во время военных игр не была в достаточной мере учтена воздушная мощь. "Нерешительные правительства обычно гораздо охотнее развертывают воздушные силы, чем наземные войска, а воздушная мощь НАТО превосходит российскую", - указал Ходжес.

Он добавил, что европейские страны НАТО имеют более 150 истребителей пятого поколения F-35. А Россия - только несколько самолетов Су-57, и это не настоящие самолеты 5G. Кроме того, страны НАТО имеют мощные военные самолеты с радиолокационными станциями, а Россия "может вообще потерять эту жизненно важную возможность ведения воздушной войны благодаря усилиям Украины".

"Игровой сценарий подчеркнул необходимость сдерживания России путем действий в другом месте, если Россия будет продвигаться в Сувалкском коридоре. Такой шаг должен означать, что наступательные кибератаки парализуют российскую нефтегазовую инфраструктуру, а любое использование Россией Балтийского моря будет прекращено. Это перекроет поток незаконной нефти танкерами "теневого флота" в Китай и Индию, что окажет разрушительное влияние на российскую экономику", - написал автор.

Также он написал, что такой шаг России следует сдерживать, сделав открытие коридора в Калининград бессмысленным путем нейтрализации российских баз и ракет там с помощью авиации и высокоточных ударов большой дальности. А кроме этого НАТО должно четко дать понять, что Кольский полуостров будет немедленно атакован с "использованием воздушных сил, ударов дальнего радиуса действия и кибератаки, нейтрализующей российские подводные базы там".

Он допустил, что силы немецкого Бундесвера в Литве, объединенные с их литовскими союзниками, выступят лучше, чем продемонстрировал сценарий. Однако, по его мнению, "балтийские страны должны быть готовы, в худшем случае, к боям без дополнительных подкреплений в течение двух недель". Именно столько времени, по его мнению, понадобится, чтобы собрать достаточно реальных наземных возможностей для вмешательства. Он считает, что этим странам нужна комплексная оборонная концепция, подобная Финляндии, при которой их общества могут быстро вступить в войну в случае необходимости.

Укрепление НАТО

Он напомнил, что после полномасштабного российского вторжения в Украину Швеция и Финляндия вступили в НАТО. Это дало НАТО возможность сделать Балтийское море внутренним морем НАТО, а балтийские государства получили "глубину", которой раньше не существовало. Например, поддержать Латвию может Швеция. В этом контексте он отметил укрепление Швецией острова Готланд. Подобные процессы, считает он, должны произойти на Шпицбергене со стороны норвежцев и на Фарерских островах со стороны Дании.

"Мы также должны предположить, что Россия начнет авиационные, ракетные или дронные атаки на все морские порты и аэропорты НАТО в рамках любой атаки такого же масштаба, с которой украинцы сталкиваются каждую ночь. Мы еще не готовы к этому. Противовоздушная оборона НАТО потенциально достаточно мощна, чтобы подавить или отразить такие атаки, но мы недостаточно тренируемся для таких операций и не имеем резервов самолетов и вооружения, которые должны были бы", - добавил военный.

Он добавил, что Европа должна отработать подобное нападение с учетом сценария, что США не примут оборонительных мер или будут колебаться с ними.

Учебные игры

Напомним, что проведенные военные игры отработали сценарий, по которому Россия использовала гуманитарный кризис в Калининграде для вторжения в Сувалкский коридор в октябре 2026 года. Она заняла полосу польской и литовской территории, расположенную между Калининградом и Беларусью. По сценарию США не вмешались, и Россия смогла захватить литовский город Мариямполе. Он расположен на ключевом транспортном узле, через который проходит основная часть транспорта между Польшей и Литвой.

Действовать в этом регионе должны были военные Польши и немецкая бригада в Литве. Великобритания тоже имеет бронетанковую боевую группу в Балтии, но она расположена дальше в Эстонии.

В игре Польша мобилизовалась, но не пересекла границу с Литвой – отчасти потому, что Россия расценила бы это как попытку перекрыть гуманитарную помощь в Калининград. Германия колебалась, а ее силы на месте событий не действовали, по крайней мере частично потому, что Россия использовала беспилотники для минирования дорог, ведущих от ее базы. Такой сценарий привел к оккупации стран Балтии российскими войсками.

