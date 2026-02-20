Зеленский попросил Джонсона уговорить Путина прекратить войну, - The Guardian

Путин принимал в Кремле премьер-министра Пакистана Имрана Хана в тот момент, когда его танки пересекали границу с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский в день российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года звонил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой позвонить главе Кремля Владимиру Путину и убедить прекратить войну, пишет The Guardian.

В статье упоминается, что 24 февраля в 4:50 по киевскому времени российский президент Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции". Через несколько минут Россия нанесла серию ракетных ударов по целям вокруг столицы.

Добавляется, что до рассвета президент Украины Владимир Зеленский прибыл в президентскую резиденцию на улице Банковой. Первым, кому он позвонил, был тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я хочу попросить тебя, Борис, как друга моей страны. Позвоните ему [Путину] напрямую и скажите, чтобы он прекратил войну", - сказал Зеленский Джонсону хриплым голосом.

В статье отмечается, что позже президент Украины еще звонил в Париж и Вашингтон, а также провел встречу с представителями силовых структур. На спешно созванном заседании парламента было введено военное положение.

По данным издания, во время встречи с политическими лидерами его охрана ворвалась в комнату и вывела его: они сообщили, что есть информация о воздушных ударах по президентскому офису. Также было предположение, что поблизости могут быть лица, которые готовят на него покушение.

"Позже он снова появился, уже начав превращение из шокированного политика в костюме в военного лидера в военной форме", - говорится в публикации.

Издание отметило, что примерно в то же время, когда Зеленский переодевался в Киеве, Путин принимал в Кремле премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Его визит был запланирован за несколько месяцев, и Хан прилетел в Москву именно в тот момент, когда российские танки пересекали границу с Украиной.

Подчеркивается, что Путин сдержал договоренность и в этот знаменательный день, который изменил ход европейской истории, когда шокированные члены его элиты обменивались ужасными текстовыми сообщениями, он провел более двух часов с Ханом, обсуждая мелочи двусторонних отношений между Москвой и Исламабадом.

Источник, близкий к премьер-министру Пакистана, рассказал, что Путин во время этих переговоров выглядел "спокойным". Более того, после переговоров глава Кремля пригласил своего гостя остаться на незапланированный роскошный обед в Кремле.

В какой-то момент Хан спросил о том, о чем все молчали: о войне, которую Путин начал несколько часов назад.

"Не беспокойтесь об этом. Через несколько недель все закончится", - ответил президент РФ.

