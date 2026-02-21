Бывший британский премьер говорит, что не нужно ждать окончания войны, чтобы отправить западный контингент.

Если Великобритания и ее союзники планируют развернуть свои войска в Украине после войны для сдерживания новой российской агрессии, то рациональнее отправить их прямо сейчас. Об этом в интервью BBC заявил бывший британский премьер Борис Джонсон.

В беседе с журналистами Джонсон раскритиковал Запад за нежелание наказывать Россию за аннексию Крыма и нерешительность западных лидеров в поддержке Украины уже во время полномасштабной фазы войны.

По мнению Джонсона, та осторожность, с которой Запад наращивал поставки оружия в Украину, была оплачена человеческими жизнями.

В этом контексте бывший глава британского правительства призвал не ждать мирного соглашения, чтобы отправить контингент сдерживания в Украину. Он предлагает отправить войска сейчас, чтобы ускорить заключение такого соглашения.

"Если мы планируем разместить войска на месте после войны, после того, как Путин согласится на перемирие, то почему бы не сделать это сейчас? Чтобы эти люди не были задействованы в боевых действиях. Я не вижу логической причины, почему мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска (peaceful ground forces), чтобы продемонстрировать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку свободной, независимой Украины", – заявил Джонсон.

Как писал УНИАН, война между Украиной и Россией зашла в тупик, где ни одна из сторон не способна быстро одержать решительную победу, а прямые мирные переговоры до сих пор не дали результата.

Российский политический аналитик в изгнании Татьяна Станова считает, что конфликт вряд ли завершится, пока у власти в Кремле остается Владимир Путин и у него есть достаточно денег на войну.

