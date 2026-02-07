Бабиш обвинил Бориса Джонсона в срыве мирного соглашения между Украиной и РФ в 2022 году

По словам Бабиша, Украина и РФ были близки к заключению мирного соглашения в апреле 2022 года.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что война России против Украины могла завершиться еще в 2022 году. Такое заявление он сделал в эфире TN.cz.

По словам Бабиша, Украина и РФ были близки к заключению мирного соглашения в апреле 2022 года. Тем не менее, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы помешал этому.

Премьер Чехии отметил, что сейчас продолжаются мирные переговоры. Бабиш считает, что добиться мира в Украине можно только с помощью президента США Дональда Трампа.

"Это важно... Переговоры интенсивные. У меня такое ощущение, что они приближаются к какому-то длительному решению в виде прекращения войны, длительной безопасности для Украины. Но Европа не сможет этого сделать без Трампа", - сказал премьер Чехии.

Также Бабиш призвал Европу возобновить диалог с Россией. Он уверен, что только так можно добиться прекращения огня.

По словам премьера Чехии, с российским диктатором Владимиром Путиным могли бы провести переговоры канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Россия затягивает переговоры в Абу-Даби

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Россия затягивает мирные переговоры с Украиной и США в Абу-Даби. Он подчеркнул, что это "традиционная сущность РФ".

Стефанчук сказал, что для Украины важно, чтобы конкретные решительные действия, которые могут продемонстрировать вместе украинцы и американцы, дали понять россиянам, что им нужно договариваться о завершении войны.

