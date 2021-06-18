Женщины заявили, что PornHub разместил видео с их участием и не сообщил об этом.

В штате Калифорния (США) более 30 женщин подали в суд на компанию PornHub за распространение откровенных видеороликов с их участием.

Как сообщает ВВС, по словам истцов, видеозаписи были загружены на PornHub без их согласия.

Представители порносайта, со своей стороны, назвали обвинения "абсолютно абсурдными, полностью безрассудными и категорически ложными". Там отметили, что контент на портал для взрослых чаще всего загружается зарегистрированными пользователями. Однако в компании убеждают, что каждый ролик проверяется модераторами.

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"PornHub категорически против незаконного контента и расследует любые жалобы или утверждения, касающиеся контента на наших платформах", - заверили представители сайта.

Однако, по данным CBS, PornHub не требует от пользователей подтверждения возраста участников видео и их согласия на публикацию. Одна из женщин рассказала, что ей было всего 17 лет, когда парень заставил ее сняться в откровенном видео. Позже ролик разместили на PornHub без ее согласия, о чем американка узнала лишь от друга.

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Автор: Виктория Гордиенко