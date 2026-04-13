Блокада Ормузского пролива: Британия отказалась участвовать в планах Трампа, - Bloomberg

Австралия также сделала заявление по этому поводу.

Когда президент США Дональд Трамп объявил о планах блокады Ормузского пролива, он сказал, что в этом будут участвовать и другие страны. Неясно, кого имел в виду Трамп, но пока, похоже, союзники не собираются следовать его планам.

По данным Bloomberg, Великобритания не будет участвовать в предлагаемой США блокаде Ормузского пролива, что создаст еще один пункт разногласий между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Киром Стармером по поводу конфликта в Иране.

Великобритания обсуждала развертывание автономных беспилотников для поиска мин в проливе, если совместно с другими союзниками появится жизнеспособный план по его открытию. Однако это отдельное предложение от угрозы Трампа заблокировать Ормузский пролив.

"Представители Великобритании и коалиции других стран примут участие в еще одной встрече в ближайшие дни, чтобы обсудить план открытия водного пути. Тем не менее, многие страны, участвующие в этих переговорах, не желают выделять военно-морские силы до достижения прочного мирного соглашения. Большинство не считают открытие пролива военными средствами осуществимым вариантом", - пишет Bloomberg.

Также, как пишет CNN, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что США не просили Австралию помочь в блокаде Ормузского пролива.

"Мы не получали никаких запросов. Они сделали это заявление ночью и в одностороннем порядке", - прокомментировал Альбанезе заявление Трампа.

Ранее Трамп резко критиковал союзников за неспособность помочь в войне, которую США и Израиль начали против Ирана в конце февраля. Он призвал европейские страны направить военные корабли для сопровождения нефтяных танкеров через ключевой судоходный маршрут на фоне резкого роста цен на нефть.

В последнем интервью Fox News Трамп вновь обрушился с критикой на премьера Британии Кира Стармера, сравнив его с Невиллом Чемберленом, британским лидером военного времени, чье имя стало синонимом политики умиротворения Адольфа Гитлера.

"Техника необходима до начала войны или во время войны", – сказал президент, назвав позицию Стармера "заявлением типа Невилла Чемберлена".

Блокада Ормузского пролива

В понедельник, 13 апреля, США начнут блокировку всего морского движения, входящего в иранские порты и выходящего из них.

При этом США не будут препятствовать свободе судоходства для судов, следующих через Ормузский пролив в и из неиранских портов. В связи с этим аналитики выразили сомнения в возможности обеспечения соблюдения блокады, указав на уловки, которые могут использовать суда, например, изменение своих идентификационных данных, чтобы избежать внимания.

