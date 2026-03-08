С неба Тегерана после израильских ударов падает черный дождь: в CNN назвали причину

Иранский Красный Крест призвал жителей Тегерана оставаться дома.

Утром 8 марта в небе над Тегераном поднялись густые черные облака. К их появлению привели израильские удары по нефтяным хранилищам и нефтеперерабатывающим заводам, нанесенных накануне, пишет CNN.

Корреспондент издания Фред Плейтген рассказал, что с неба на столицу Ирана падал дождь, вода которого была насыщена нефтью. По его словам, темная пленка покрыла улицы, автомобили и окна домов.

В издании напомнили, что накануне вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) заявили о поражении топливных объектов в Тегеране вечером 7 марта. После атаки в городе фиксировали пламя и столбы дыма, поднимавшиеся над Шахранским нефтеперерабатывающим заводом в западной части города.

Отмечается, что горючая нефть также попала в городскую канализационную систему. По данным иранских СМИ, потоки огня охватили бульвар Кухсар - одну из артерий Тегерана.

"Вдыхание таких загрязнителей может вызвать как краткосрочные, так и долгосрочные заболевания дыхательных путей, а в перспективе привести к раку", - рассказал журналистам метеоролог Джим Дейл из British Weather Services.

Он отметил, что черный дождь также угрожает сельскохозяйственным угодьям, потому что урожай может быть уничтожен. В это же время иранский Красный Крест призвал жителей Тегерана оставаться дома даже после прекращения дождя, так как воздух будет оставаться опасным еще некоторое время.

Трамп поставил жесткое условие для окончания войны с Ираном

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с Ираном. По его словам, военная операция США закончится только тогда, когда у Тегерана больше не будет функционирующей армии или какого-либо оставшегося руководства у власти.

Трамп сказал, что переговоры будут не нужны, если все потенциальные лидеры Ирана будут убиты, а иранская армия уничтожена.

