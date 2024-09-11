Появление Fath-360 может привести к серьезным изменениям в ударной кампании Украины.

В начале сентября Россия получила первую партию из 200 ракет Fath-360 от Ирана для усиления бомбардировок Украины. Однако, как пишет Forbes, эти поставки могут обернуться против самой России, поскольку могут привести к серьезным изменениям в ударной кампании Украины.

"Есть большая вероятность того, что сделка по Fath-360 обернется против России. Это может стать последней каплей для союзников Украины, которые до сих пор не позволяли украинцам стрелять своими лучшими американскими и европейскими боеприпасами по целям на территории России. С появлением иранских ракет в России появились признаки того, что ситуация может измениться", - пишет издание.

Fath-360 - это баллистическая ракета со спутниковым наведением, перевозимая на грузовике размером шесть на шесть в составе двух, трех, четырех или шести комплектов. Каждый снаряд весит 1 700 фунтов, а дальность полета достигает 75 миль.

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Вес и дальность Fath-360 делают его полезным для использования на передовой или для бомбардировок городов вблизи фронта. Украинский обозреватель Александр Коваленко предсказал, что Россия "будет использовать эти ракеты ... для террора приграничной зоны, в частности, Сумской и Харьковской областей", при этом исключил "какое-то критическое воздействие на тыл [Украины] или зону боевых действий".

"Все это говорит о том, что Fath-360 не является чудо-оружием. А если учесть, что Россия запускает по украинским городам в среднем более 300 ракет в месяц, то первые 200 Fath-360 - слишком малое количество, чтобы сильно изменить траекторию войны, особенно если учесть, что украинские ПВО обычно перехватывают четверть подлетающих ракет", - считает Forbes.

При этом россияне могут пожалеть о том, что заключили союз с иранцами, поскольку российско-иранский ракетный альянс может стать тем, что окончательно убедит западных лидеров разрешить Украине использовать ATACMS и крылатые ракеты Storm Shadow британского производства по целям в глубине России.

Так, госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что прибытие Fath-360 по меньшей мере оправдывает еще один разговор об ограничениях. И он пообещал быть восприимчивым к аргументам украинцев.

Иран поставляет России ракеты

Иран и Россия подписали контракт на поставку "сотен" ракет в конце 2023 года, сообщается в заявлении министерства финансов США. Российские военнослужащие прошли учения по использованию ракет летом. Первую партию ракет Россия получила в начале этого месяца.

Как отметил эксперт Александр Мусиенко, сбивать иранские ракеты системами противовоздушной обороны сложно. Однако бороться с ними можно другим способом – уничтожая склады хранения и пусковые установки.

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, Иран отправил России баллистические ракеты малой дальности. Он заявил, что Вашингтон намерен ответить санкциями на шаг, который еще больше втягивает Тегеран в войну в Украине.

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