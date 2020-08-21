Лукашенко признал, что "помог" Тихановской покинуть Беларусь

Тихановская покинула страну 11 августа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, статус которого не признает ЕС и ряд стран, признал, что причастен к выезду за границу лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом он рассказал журналистам во время визита агрокомбината «Дзержинский», цитирует БелТА.

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«По ее просьбе. Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее бросили на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали Министерством иностранных дел (Литвы), спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот еще один центр. Я просто хочу перечислить - они от Америки до Варшавы», - заявил Лукашенко.

Протесты в Беларуси: выезд Тихановськои

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа - на пике массовых протестов в связи с фальсификацией выборов 9 августа.

В штабе тогда заявили, что решение политик приняла под давлением центральной власти республики, обменяв таким образом себя на освобождение из-под стражи задержанного накануне начальницы штаба Марии Мороз.

Позже стало известно, что у Тихановской был неприятный разговор с представителями Центральной избирательной комиссии и силовиками, когда она пришла с жалобой в ЦИК.

Тогда же в сети появилось видео, в котором женщина призвала людей не выходить на протесты. Однако вскоре заявление Тихановской в штабе опровергли, заявив, что политик говорила эти слова под наблюдением правоохранительных органов.

Сейчас Тихановская находится в Литве, уехав в соседней с Беларусью страны по заранее оформленной визе.

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Автор: Яна Ставская