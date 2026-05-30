Германия беспокоится в ожидании бума заявлений на гражданство от украинцев, - Die Welt

В марте 2027 года многие украинцы достигнут необходимого 5-летнего срока проживания для получения гражданства Германии. При этом статья 24 Закона о проживании ФРГ, являющаяся временной защитой, не дает прямого права на получение немецкого гражданства - для этого требуется устойчивое, не временное проживание. Об этои пишет издание Die Welt.

Однако некоторые украинцы уже добились изменения параграфа в своих ВНЖ, в том числе на основании трудоустройства. Ян Шнайдер, руководитель отдела исследований экспертного совета по интеграции и миграции, отметил, что ведомства по натурализации могут в рамках "исключительных решений" предоставлять гражданство даже в случаях, когда не все формальные требования выполнены,

Издание пишет, что перспектива этого бума вызывает беспокойство у некоторых ведомств. Сейчас в Германии проживают около 1,3 млн украинских беженцев.

"Ведомства, занимающиеся вопросами предоставления гражданства, сейчас и так очень перегружены", - говорится во внутреннем документе, который попал в распоряжении журналистов. Некоторые муниципалитеты уже планируют нанять дополнительный персонал.

Отмечается, что действие временной защиты для украинских беженцев заканчивается в марте 2027 года. Однако спецпосланник ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон рассказала, что ЕС возможно продлит действие временной защиты для украинцев еще на год.

С середины 2024 года в Германии вступила в силу реформа законодательства о гражданстве, согласно которой для подачи заявления на немецкий паспорт достаточно пяти лет проживания в стране вместо восьми, как было ранее.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова рассказала, что сейчас в странах Евросоюза находятся более 4 миллионов украинцев. Люди продолжают уезжать за границу, но далеко не такими темпами, как в начале 2022 года.

