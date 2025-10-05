Финский генерал объяснил, чего пытается достичь Россия, расшатывая ЕС дроновыми атаками

Россия испытывает Европу на прочность гибридными операциями, однако Европе нужно найти политическую волю для продолжения и усиления поддержки Украины. Об этом бывший глава военной разведки Финляндии, генерал в отставке и депутат Европарламента Пекка Товери рассказал в интервью телеканалу "Еспресо".
Комментируя инциденты с дронами на территории Европейского Союза, он отметил, что Россия, которая за этим стоит, угрожает Европе несколькими способами: создает военную угрозу и одновременно ведет гибридные операции.
"Ее главная цель - подорвать единство НАТО и ЕС, потому что именно они мешают России захватить Украину и дальше продвигаться в Европе. Именно поэтому она атакует всеми доступными средствами. Я не думаю, что стоит ждать, пока начнут действовать американцы", - сказал он.
Он сказал, что поскольку НАТО ограничено в инструментарии против гибридных угроз, то ЕС своим экономическим потенциалом может вводить санкции и бить по уязвимым местам российской экономики. В то же время, по мнению генерала, ЕС должен продолжать поддержку Украины.
"Если заменить американскую помощь односторонне и поддерживать Украину самостоятельно, это стоило бы примерно 0,3% валового национального продукта ЕС ежегодно - меньше, чем большинство европейских стран тратят на развитие в Африке и на Ближнем Востоке. Это вопрос политической воли. Я уверен, что мы найдем эту волю, потому что большинство европейских лидеров понимает: если позволить упасть Украине, Путину этого не хватит - он пойдет дальше", - добавил Товери.
По его оценкам, напряжение в мире чрезвычайно высокое. Особенно после того, как США и другие западные страны продемонстрировали слабость, и этим могут воспользоваться диктаторы:
"Такие диктатуры, как Россия и Китай, видят в этом возможность взять то, что им заблагорассудится".
Он очертил возможный сценарий, по которому Китай может попытаться захватить Тайвань и это сковывает силы США в Тихоокеанском регионе именно тогда, когда в Европе будет расти напряжение. Однако, по мнению генерала, даже если Вооруженные силы США не смогут участвовать в защите Европы, то Европа способна защитить себя и без американцев.
"У нас в три раза больше истребителей, в несколько раз больше бронетехники, чем у России, а также войска, которые лучше подготовлены и более мотивированы. Конечно, без общих возможностей и лидерства США оборона Европы будет значительно сложнее, и мы понесем большие потери. Но мы взрослые нации с достаточными ресурсами - мы сможем справиться самостоятельно, если примем такое решение", - сказал Пекка Товери.
Больше оценок финского генерала
Напомним, что ранее бывший глава военной разведки Финляндии говорил, что сейчас Европа не готова к ведению такой войны, которая уже идет в Украине. По его словам, европейцам нужно время, чтобы научить собственные вооруженные силы противостоять угрозе БПЛА. Однако, он надеется, что преимущество в авиационной составляющей значительно поможет Европе в потенциальном конфликте.
Кроме того, он отмечал, что европейцы должны усиливать украинские способности наносить дальнобойные удары по РФ. Он также призвал усилить Украину из запасов европейских армий.