Пребывание у границы семи батальонов сил Беларуси побуждает украинское командование действовать адекватно, усиливать разведку.

Угроза вторжения белорусской армии на территорию Украины, с военной точки зрения, сохраняется. Однако пока прямое участие Лукашенко в войне маловероятна.

Об этом в интервью Военному телевидению сообщил замглавы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

"На сегодня прямой угрозы (со стороны Беларуси - ред.) нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это именно основной элемент того, что идет непосредственная подготовка к боевым действиям", - пояснил он.

Но пребывание у границы семи батальонов сил Беларуси побуждает украинское командование действовать адекватно, усиливать разведку. "А это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта", - констатировал Скибицкий.

"Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории Беларуси", - отметил представитель Главного управления разведки.

Война в Украине: актуальные данные

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Вместе с тем, чтобы растянуть силы защитников, российские войска снова обстреливают пограничные регионы - под минометный и пулеметный огонь в этот раз попала Сумская область.

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