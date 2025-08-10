Встреча должна состояться 15 августа.

Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где на следующей неделе президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США. Собеседник журналистов сказал, что это "обсуждается".

При этом высокопоставленный американский чиновник и участники обсуждений заявили, что визит еще не утвержден. Также неизвестно, приедет ли Зеленский в итоге на Аляску. В то же время представитель администрации США говорит, что это "абсолютно" возможно.

"Все очень надеются, что это произойдет", – заявил неназванный чиновник.

NBC News отмечает, что на вопрос, был ли Зеленский официально приглашен на Аляску, высокопоставленный представитель Белого дома ответил:

"Президент остается открытым к трехстороннему саммиту с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредотачивается на планировании двусторонней встречи, о которой попросил президент Путин".

Новость дополняется...