Военные учения белоруской армии и обстрелы с этой территории провоцируют ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин пытается втянуть Беларусь в полномасштабную войну с Украиной. В свою очередь Минск пытается убедить мир, что не представляет военной угрозы. Эксперты настаивают, верить таким заявлениям - нельзя.

Об этом сообщается в эфире проекта FREEдом.

По их мнению, Россия настаивает, чтобы Лукашенко как можно скорее вводил свои войска.

"Вполне вероятно, что Беларусь готовится для того, чтобы ввязаться в эту войну. На самом деле у Путина много рычагов, чтобы давить на Лукашенко, - отметил военный эксперт Олег Жданов.

На данный момент Беларусь все же участвует в войне, пусть и косвенно. С ее территории, в том числе, происходило вторжение российской армии на киевском направлении, а сейчас регулярно происходят ракетны обстрелы всей территории Украины.

По данным Генштаба ВСУ, Беларусь оказывает и другую военную помощь России. Так, в Белгородскую область была отправлена партия боеприпасов до 20 вагонов. Также, вероятно, была предоставлена военная техника.

Украинская разведка выяснила, что Россия планировала провести теракты, чтобы вынудить Лукашенко вступить в войну. Для этого в Мозырь даже были отправлены диверсионные группы россиян под видом гражданских лиц. Вступление Беларуси в войну позволит Кремлю открыть второй фронт и вынудит Украину перебросить на это направление часть ВСУ с востока.

По данным экспертов, еще одним заданием беларусской армии может стать перерезание поставок вооружений Украине через западные границы.

"Лукашенко не очень хочет посылать свои войска в Украину. Это тоже факт. Лукашенко очень боится, что все это закончится разгромом его армии, возможно, пленением или переходом на сторону Украины. В конечном счете это поставит под угрозу существования его собственного режима", - объяснил политолог Петр Олещук.

По мнению экспертов, шансы, что Лукашенко вмешается в войну составляют 50 на 50. Однако Путин сделает все возможное, чтобы склонить чашу весов на свою сторону.

Напомним, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Беларусь попала в ловушку, из которой очень трудно выбраться пока существует преступный путинский режим.

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