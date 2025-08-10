Пернатые танцоры: ученые сделали необычное открытие о какаду

Какаду обладают удивительно разнообразным репертуаром танцевальных движений. Ученые идентифицировали 30 различных движений у птиц, содержащихся в неволе, пишет Spiegel.
Отмечается, что ученые из австралийского университета Чарльза Стерта в своем исследовании идентифицировали 17 новых движений какаду. Они еще ни разу не были задокументированы.
"Танцы какаду гораздо сложнее и разнообразнее, чем считалось ранее", - заявила автор исследования Наташа Любке.
Ученые подчеркнули, что для какаду музыка не является решающим фактором, вызывающим танцы. Они проанализировали 45 видеороликов, опубликованных в соцсетях, в которых были представлены различные птицы семейства какаду, включая какаду Гоффина, большого желтохохлого какаду и большого белохохлого какаду. Исследование было дополнено наблюдениями за поведением птиц в австралийском зоопарке Wagga Wagga Zoo & Aviary.
По словам ученых, танцы для какаду являются самостоятельным поведением, вероятно, пережитком брачных ритуалов. Более того, это поведение зависит не только от вида, но и от индивидуальных особенностей птицы.
Тем не менее пока не до конца ясно, что провоцирует птиц на танцы. Ученые хотят выяснить, получают ли какаду удовольствие от этого процесса и может ли поощрение этого поведения улучшить благополучие какаду в неволе.
Какая птица самая взрослая в мире
Ранее ученые назвали самую взрослую птицу в мире. Настоящим долгожителем оказалась самка дикого альбатроса Виздом, которой исполнилось уже 74 года.
Более того, Виздом продолжает гнездиться, откладывать яйца и выводить птенцов. Ее окольцевали на острове Лайсан в 1956 году.