Ситуация в регионе остается напряженной.

На Херсонщине украинские войска постепенно продвигаются, освобождают населенные пункты и закрепляются на новых позициях.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в сводке.

"В Херсонской области ситуация остается напряженной. В большинстве сел Бериславского и Каховского районов, а также в населенных пунктах, которые на границе с Николаевщиной, в районе Снигиревки, практически уничтожен или поврежден каждый второй дом, разбиты дороги, сорваны мосты, заминированы холмы и побережье реки Ингулец", - отметил он.

По словам Назарова, оккупанты продолжают давить на педагогов, медиков, рабочих коммунальных и других предприятий.

В частности, собрания, на которых захватчики заставляют людей к сотрудничеству, состоялись в "Укрпочте", облэнерго и "Херсонгаз".

Также оккупанты активно ищут коллаборантов среди железнодорожников.

"Но силы обороны постепенно продвигаются. Освобождают населенные пункты и закрепляются на новых позициях", - подчеркнул спикер командования.

Он напомнил, что сейчас украинские военные закрепили контроль над селом Потемкино в Херсонской области.

"Тем временем рашистские пропагандисты разгоняют темы фейковых попаданий по пунктам управления и расположением воинских частей на юге Украины. Очевидно, пытаются вытеснить с новостного потока информацию об их попадания по мирным гражданским объектам и убийствах детей", - добавил Назаров.

Ранее УНИАН уже сообщал, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный назвал регионы Украины, где продолжаются наиболее интенсивные боевые действия. В некоторых местах ситуация очень сложная, но контролируемая.

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