10 августа принято поздравлять представителей двух профессий и молиться об улучшении зрения.

Для украинцев важна дата 10 августа 2025. О том, какой сегодня праздник, следует знать специалистам по постройке зданий и лечению животных. В народных обычаях принято молиться об излечении офтальмологических болезней.

Какой сегодня праздник церковный

В те времена, когда верующие ещё жили по староюлианскому календарю, сегодняшняя дата посвящалась памяти младших апостолов Пармена, Никанора, Прохора и Тимона, и ещё святого Моисея Киево-Печерского.

Если взглянуть на современный православный календарь, то в нем 10 августа - праздник папы римского Сикста II, а также мучеников Романа, Агапита и Лаврентия. Последний считается помощником в лечении глазных болезней.

Какой сегодня праздник в Украине

Самые выдающиеся уроженцы нашей страны, рожденные 10 августа, это футболисты Андрей Биба и Вадим Соснихин, писатель и дипломат Роман Лубкивский, военный летчик ВСУ Данила Мурашко.

Официальный праздник сегодня в Украине посвящен двум профессиям. Это День строителя, в который следует поздравить всех причастных к постройке и проектированию зданий.

Также празднуется в эту дату День ветеринара - в честь всех специалистов, которые заботятся о наших питомцах.

Какой сегодня праздник в мире

Среди мировых знаменитостей появились на свет в эту дату - президент США Герберт Гувер, физик Вольфганг Пауль, актеры Розанна Аркетт, Норма Ширер и Антонио Бандерас, модель и телеведущая Кайли Дженнер.

ООН назначила на этот день два природоохранных события - Международный день льва, призванный сохранить среду обитания редких кошачьих, и День биодизеля, экологически чистой альтернативы топлива.

Есть также неофициальные всемирные праздники сегодня - День блогинга, День дыни, День обновления биографии, День лени.

Какой праздник 10 августа в народе

В давние времена украинцы запоминали и записывали приметы на каждую дату. О 10 августа говорили такое:

если вода в водоемах теплая, то осень будет погожей и поздней;

жара предвещает дождливый сентябрь;

закат яркого багрового цвета - символ хорошего урожая;

ясная и сухая погода сулит удачную рыбалку.

Чтобы понять, о чем помолиться верующим, стоит вспомнить, какой сегодня церковный праздник. Можно читать молитвы об избавлении от заболеваний глаз и о улучшении зрения. Сегодняшняя дата считается благоприятной для работы в саду и огороде, а также путешествий.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не навлечь на себя горе и неприятности, не рекомендуется в праздник сегодня лениться, рассказывать о своих планах, мстить, завидовать другим. Запрещено вредить природе, топтать траву, мусорить.

