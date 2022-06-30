Пострадавших и разрушений нет.

Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумщины из минометов и пулеметов.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, в полдень россияне обстреляли территорию Белопольской общины - зафиксировано 20 минометных выстрелов.

Кроме того, около 13:00 в районе с. Бояро-Лежачие Новослободской общины зафиксировали 15 пулеметных выстрелов.

"Пострадавших и разрушений нет", - уточнил он.

Напомним, из России вертолеты обстреляли село на Сумщине. Так, противник открыл огонь по населенному пункту, который находится в Краснопольской общине.

Вследствие этого разрушена и повреждена гражданская инфраструктура: больница, дом культуры, библиотека, школа. Также враг сбросил два боеприпаса на территорию общины с беспилотника. К счастью, обошлось без раненых и погибших среди гражданского населения.

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