Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумщины из минометов и пулеметов.
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, в полдень россияне обстреляли территорию Белопольской общины - зафиксировано 20 минометных выстрелов.
Кроме того, около 13:00 в районе с. Бояро-Лежачие Новослободской общины зафиксировали 15 пулеметных выстрелов.
"Пострадавших и разрушений нет", - уточнил он.
Напомним, из России вертолеты обстреляли село на Сумщине. Так, противник открыл огонь по населенному пункту, который находится в Краснопольской общине.
Вследствие этого разрушена и повреждена гражданская инфраструктура: больница, дом культуры, библиотека, школа. Также враг сбросил два боеприпаса на территорию общины с беспилотника. К счастью, обошлось без раненых и погибших среди гражданского населения.