Аналитик отметил, что разница между покупкой и продажей валюты будет до 20 копеек.

События прошедшей недели существенно повлияли на настроения на мировом и украинском валютном рынках. При этом для гривни все закончилось довольно-таки позитивно.

Согласно прогнозу аналитика Алексея Козырева, в воскресенье, 10 августа, курс доллара в большинстве обменников и открытых отделений банков будет в пределах - прием 41,10-41,35 грн и продажа - 41,45-41,80 грн.

Что касается евро, то он считает, что стоит ожидать евровалюту в пределах - прием 48,10-48,30 грн и продажа - 48,45-48,80 грн.

По его словам, в сложившейся ситуации владельцы обменников предпочтут не раскачивать рынок.

"Спред как по доллару, так и по евро будет в большинстве обменников в пределах 15−20 копеек", - указал Козырев.

Нацбанк установил на понедельник, 11 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,39 гривни за доллар.

При этом по отношению к евро гривня также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,19 гривни за один евро.

В то же время на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне от 41,38 до 41,41 гривни за доллар, а евро - от 48,18 до 48,21 гривни за единицу европейской валюты.

