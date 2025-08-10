По словам Гетьмана, в результате такого перемирия могут погибнуть больше украинцев – как на фронте, так и в тылу.

Украине не стоит соглашаться на воздушное перемирие с Россией, поскольку это позволит врагу накопить больше ракет и дронов, а также подвезти необходимые припасы на линию фронта.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Эспрессо" ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман. Он напомнил, что во время антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины было немало перемирий с Россией. Однако враг ни разу его не выполнил, отметил ветеран.

Он считает, что соглашаться на частичное перемирие в любом случае не стоит.

"Потому что начали разговоры: давайте сделаем воздушное перемирие. Боже упаси, нам нельзя на это согласиться, потому что это означает, что для россиян сейчас очень важна логистическая составляющая войны, все подвозить, и они видят, что мы можем это очень неплохо разрушать. И поэтому пошли разговоры: "А давайте сделаем воздушное перемирие". Нет. В любом случае, мы не имеем права на это пойти. Я понимаю, сейчас будут говорить, что я за то, чтобы обстреливали наши города", – сказал он, подчеркнув, что этого никто не предлагает.

Гетьман отметил, что россияне и сейчас атакуют украинские города. Но если не разрушать возможности врага сосредотачиваться на линии фронта, потери будут нести украинские военные. И, по словам майора запаса НГУ, потерь будет больше, "чем когда мы делаем то, что делаем сейчас".

"И я уверен в том, что гражданские, которые погибают, – это особенно дети, пожилые люди, женщины – это большое горе, это большая трагедия. Но останавливаться на несколько недель, чтобы россияне накопили большее количество ракет и большее количество дронов и подвезли все, что надо на линию фронта, мы не имеем права", – продолжил он.

Майор запаса акцентировал, воздушное перемирие – это "путь к тому, чтобы погибло не меньше, а больше наших граждан, как в тылу, так и на линии фронта".

"Поэтому это ловушка, не надо в нее попадать", – констатировал Алексей Гетьман.

Воздушное перемирие в войне

Несколько дней назад издание Bloomberg выпустило материал, в котором сообщило, что Россия рассматривает воздушное перемирие в войне против Украины в качестве уступки перед президентом США, чтобы попытаться предотвратить угрозу введения вторичных санкций. При этом Москва все еще решительно настроена продолжать войну против Украины.

Стоит отметить, что этот материал вышел до визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Россию и объявления о предстоящей встрече между Трампом и Путиным на Аляске. Она должна состояться 15 августа.

