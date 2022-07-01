30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был ею захвачен 24 февраля - в самом начале полномасштабной войны.

Освобождение острова Змеиный от российских войск не разблокирует Черное море для грузовых перевозок украинских товаров.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики подтверждают, что отступление врага несколько ослабит давление России на украинское побережье за счет вывода с острова российских систем ПВО и противокорабельных ракет.

"Однако само по себе отступление не положит конец морской блокаде, поскольку российские силы имеют доступ к наземным противокорабельным системам в Крыму и западной части Херсонской области, которые по-прежнему могут нацеливаться на украинские грузы, а также использовать оставшиеся корабли в Черном море", - говорится в утреннем отчете экспертов.

Освобождение Змеиного: что известно

30 июня Россия подтвердила отвод войск с острова Змеиный, который был ею захвачен 24 февраля - в самом начале полномасштабной войны.

В течение всего периода оккупации данной территории российские войска понесли большие потери в технике и личном составе.

Накануне побега с острова украинские силы в очередной раз ударили по позициям противника на Змеином ракетными и артиллерийскими подразделениями. Но в Минобороны России утверждают, что отвод войск является "жестом доброй воли", не признавая поражение и потерю важного стратегического объекта.

Более того, в Москве обещали, что данное мероприятие призвано якобы разблокировать Черное море для вывоза украинского зерна за границу.

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