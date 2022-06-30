При этом украинские военные остановили оккупантов в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод и отбили штурм оккупантов на Бахмутском направлении.

Битва за Лисичанск продолжается. Российские оккупанты имеют частичный успех в районе нефтеперерабатывающего завода города.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"На Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе города Лисичанск. Ведет штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода", - отмечается в сводке.

Также оккупанты вели штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населенного пункта Тополевка и северной части населенных пунктов Волчеяровка и Малорязанцевое, частично имеют успех, находится под огневым контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск.

При этом, наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили немцев отойти.

Также на Бахмутском направлении противник нанес ракетно-авиационный удар в районе населенного пункта Соледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского.

"Все попытки наступательных и штурмовых действий оккупантов в направлениях Николаевка-Спорное, Владимировка-Покровское, Доломитное-Углегорская ТЭС наши защитники успешно пресекли", - говорится в сводке.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Татьяновка.

"На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Долгенькое-Мазановка наши воины успешно отбили. Противник отошел. Вел штурмовые действия с целью взятия под полный контроль населенного пункта Богородичное, успеха не имел", - сказано в сводке.

Кроме того, вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Вернополье и Красная Поляна.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг осуществлял обстрелы позиций из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Авдеевки. Вели воздушную разведку БпЛА типа "Орлан-10".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в британской разведке рассказали о бои в Лисичанске и ситуацию на севере Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: