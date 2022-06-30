Битва за Лисичанск продолжается. Российские оккупанты имеют частичный успех в районе нефтеперерабатывающего завода города.
Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
"На Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе города Лисичанск. Ведет штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода", - отмечается в сводке.
Также оккупанты вели штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населенного пункта Тополевка и северной части населенных пунктов Волчеяровка и Малорязанцевое, частично имеют успех, находится под огневым контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск.
При этом, наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили немцев отойти.
Также на Бахмутском направлении противник нанес ракетно-авиационный удар в районе населенного пункта Соледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского.
"Все попытки наступательных и штурмовых действий оккупантов в направлениях Николаевка-Спорное, Владимировка-Покровское, Доломитное-Углегорская ТЭС наши защитники успешно пресекли", - говорится в сводке.
На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Татьяновка.
"На Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Долгенькое-Мазановка наши воины успешно отбили. Противник отошел. Вел штурмовые действия с целью взятия под полный контроль населенного пункта Богородичное, успеха не имел", - сказано в сводке.
Кроме того, вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Вернополье и Красная Поляна.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг осуществлял обстрелы позиций из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Авдеевки. Вели воздушную разведку БпЛА типа "Орлан-10".
Ранее УНИАН уже сообщал, что в британской разведке рассказали о бои в Лисичанске и ситуацию на севере Донецкой области.
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