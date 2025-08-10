В украинских городах все реже можно встретить воробьев, якобы из-за того, что голуби отбирают у них кормовую базу.
Но на самом деле эта причина не соответствует действительности, сказал "Телеграфу" орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин.
Специалист отметил, что конкуренция за пищу между двумя видами птиц вряд ли существует.
"Лет 20-30-40 назад было очень много людей, которые кормили птиц зерном, хлебом и тому подобное. Были отдельные площадки (для кормления птиц, - ред.) в парках. Сейчас этого нет", - обратил внимание Костюшин.
Орнитолог отметил, что сейчас люди все меньше кормят птиц, поэтому "кормовая база сократилась". Однако орнитолог не считает, что воробьи исчезли из городов.
"Проблема воробьев надумана", - подчеркнул специалист и добавил, что их стало меньше лишь немного.
