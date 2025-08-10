Еще несколько десятков лет назад птиц в городах было гораздо больше.

В украинских городах все реже можно встретить воробьев, якобы из-за того, что голуби отбирают у них кормовую базу.

Но на самом деле эта причина не соответствует действительности, сказал "Телеграфу" орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин.

Специалист отметил, что конкуренция за пищу между двумя видами птиц вряд ли существует.

Видео дня

"Лет 20-30-40 назад было очень много людей, которые кормили птиц зерном, хлебом и тому подобное. Были отдельные площадки (для кормления птиц, - ред.) в парках. Сейчас этого нет", - обратил внимание Костюшин.

Орнитолог отметил, что сейчас люди все меньше кормят птиц, поэтому "кормовая база сократилась". Однако орнитолог не считает, что воробьи исчезли из городов.

"Проблема воробьев надумана", - подчеркнул специалист и добавил, что их стало меньше лишь немного.

Другие новости о птицах

Ранее ученые рассказали, какие птицы могут уничтожать целые полчища саранчи. Они отметили, что в Украине много птиц - от воробьев до хищных птиц - которые едят саранчу. Однако, одно из наиболее важных мест в перечне "сараноидов" занимает белый аист.

Орнитологи рассказали, что аист вообще любит прямокрылых насекомых - кузнечиков, кобылок, сверчков, медведок (волчков), к ним относится и саранча.

Вас также могут заинтересовать новости: