Когда сирийский режим рушился на глазах, Путин заставил Асада два дня ждать аудиенции.

В последние дни существования режима Башара Асада в Сирии российский диктатор Владимир Путин игнорировал его мольбы о помощи. Об этом пишет Bild со ссылкой на бывшего руководителя сирийских СМИ Камеля Сакра.

27 ноября группировка Хайят Тахрир аш-Шам начала свое наступление на Алеппо. Башар Асад сразу же полетел в Москву, чтобы встретиться с Путиным и попросить военной поддержки. Но, по словам Сакра, российский диктатор заставил того ждать целых два дня, прежде чем встретиться в отеле Four Seasons в Москве. Причем в день встречи ее время переносили трижды, а сам разговор двух диктаторов длился всего час.

Путин также дал Асаду понять, что не хочет делать официальных заявлений об этой встрече, чтобы как можно меньше иметь отношения к событиям в Сирии.

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По словам бывшего руководителя сирийских СМИ, Асад имел очень конкретную просьбу к Путину: чтобы он лично позаботился об авиационной поддержке иранских сил, которые могли бы вмешаться в ситуацию. Однако эта просьба так и осталась без ответа.

30 ноября Асад вернулся в Сирию, в тот же день пал стратегически важный город Алеппо. В последующие дни фронт посыпался, и уже 8 декабря повстанцы контролировали столицу Дамаск.

Хотя министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи посетил Асада в Дамаске 1 декабря, военной поддержки от Ирана тоже не было. Иранские боевики были выведены из Сирии еще за несколько месяцев до того.

Камель Сакр говорит, что Путин окончательно прекратил отвечать на звонки Асада еще 5 декабря. Тогда сирийский диктатор понял, что это конец его правления.

Ситуация вокруг Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, российские корабли не могут попасть в сирийский порт Тартус, где находится их военно-морская база. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, новые сирийские власти просто не предоставляют россиянам соответствующего разрешения.

Также мы рассказывали, что США смягчили санкции против Сирии после изгнания Асада, но лишь временно. В Вашингтоне обещают посмотреть, как будут вести себя новые власти страны.

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