Сирийский правитель говорит, что не планировал бежать.

Свергнутый сирийский диктатор Башар Асад выступил с первым после своего бегства из страны заявлением. Он, в частности, сообщил, что находился в Дамаске до утра 8 декабря и покинул страну только вечером и что ни разу не думал об отставке или побеге. Заявление опубликовала канцелярия Асада в соцсетях.

В своем обращении диктатор уверяет, что он не планировал уезжать из страны. Мол, он был в Дамаске до 8 декабря, но под натиском повстанцев "в координации с российскими союзниками" вынужден был переправиться в Латакию на авиабазу Хмеймим, откуда наблюдал за событиями.

"По прибытии на авиабазу Хмеймим тем утром стало ясно, что наши силы полностью отошли со всех боевых рубежей, а последние армейские позиции пали", - говорится в заявлении.

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При этом, по словам Асада, авиабазу атаковали беспилотники, и Москва попросила командование баз организовать его немедленную эвакуацию в Россию вечером в воскресенье, 8 декабря.

На момент, когда Асад покинул страну, говорит он, армия якобы "сдала последние позиции", и "все госинституты были парализованы".

Бегство Асада из Сирии: что известно

Как сообщал УНИАН, 8 декабря стало известно, что Асад сбежал из Дамаска, но официальная власть отрицала это.

Асад бросил родственников и чиновников на произвол судьбы, не предупредив, что собирается эвакуироваться из Сирии. Закончив свой рабочий день, он сказал менеджеру президентского офиса, что уехал домой, а сам направился в аэропорт.

10 декабря в России подтвердили, что приютили бывшего правителя Сирии. Замминистра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков сказал, что на российскую территорию Асада доставили "наиболее безопасным способом".

Сотрудник разведки свергнутого сирийского режима Халид Бейе рассказал, что Асад незаконно вывел в Россию 135 миллиардов долларов.

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