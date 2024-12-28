Две женщины пытались вылететь из Бейрута по поддельным паспортам.

Родственников свергнутого сирийского диктатора Башара Асада задержали в Ливане при попытке вылететь из аэропорта в Бейруте. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах Ливана.

По их словам, задержанные - жена и дочь Дураида Асада, который приходится двоюродным братом Башару Асаду. Якобы женщины нелегально попали в Ливан ранее и теперь пытались вылететь из страны по якобы поддельным паспортам.

По словам официальных лиц Ливана, Рифат Асад - соответственно свекор и дедушка задержанных женщин, который приходится дядей Башару Асаду и который в прошлом занимал должность вице-президента Сирии, вылетел из Бейрута накануне по своему настоящему паспорту, и его никто не остановил.

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Федеральная прокуратура Швейцарии в марте выдвинула Рифату обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Рифат Асад был не только братом, но и близким политическим соратником Хафеза Асада, отца свергнутого повстанцами Башара Асада. В 1982 году во время восстания в городе Хама именно Рифат Асад организовал многодневный артиллерийский обстрел города, в результате которого погибли тысячи гражданских. За это Рифат получил прозвище "Мясник из Хамы".

Свержение Асада в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, сирийский диктатор Башар Асад бежал из страны настолько быстро, что бросил на произвол судьбы даже своих родственников и близких политических соратников. Более того, перед побегом он всех уверял, что помощь от России и Ирана вот-вот поступит.

Также мы рассказывали, что у жены свергнутого сирийского диктатора Башара Асада произошел рецидив лейкемии. Врачи оценили шансы на выживание Асмы Асад как "50/50".

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