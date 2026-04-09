Если не бить россиян по морде, они не будут считаться с Украиной, – Зеленский

Украина продолжит отвечать на массированные воздушные атаки России.

Украина будет зеркально отвечать на все дроновые и ракетные атаки, которые Российская Федерация регулярно осуществляет против Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Закарпатье, передает корреспондент УНИАН.

Президент Украины ответил на вопрос, может ли Украина прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам:

"Сокращение ударов по украинской энергетике приведет к сокращению ударов по российской".

При этом, по мнению президента, сложно сравнивать, кто наносит больше ударов сейчас, Украина или Россия.

"Они сказали, что мы сегодня наносим больше потерь, чем они нам. Прошу прощения, давайте посмотрим ретроспективу всех лет войны. Мы же не можем сравнивать объемы. Они нанесли нам гораздо больше ударов, убивали наших людей, убивали гораздо больше наших гражданских", – отметил Зеленский.

Его спросили, могут ли требования международных партнеров остановить эти удары:

"Мы используем наше оружие. Мы защищаемся. И если не бить их по морде – они будут бить нас, и даже не считаться с нами. Не чувствовать, что такое война. И поэтому нужно им отвечать. Мы и отвечаем".

Как подчеркнул президент, Украина будет зеркально отвечать на действия России, используя для этого все имеющиеся ресурсы. "Все по справедливости", – добавил президент.

Как Украину просили не наносить удары по России

Как сообщал УНИАН, недавно глава Офиса президента Кирилл Буданов сказал, что международные партнеры Украины обратились к Киеву с просьбой ослабить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

В последнее время украинские атаки на российские НПЗ стали достаточно успешными. В частности, Ново-Уфимский НПЗ был вынужден остановить одну из своих крупнейших установок по переработке сырой нефти после атаки украинских дронов.

Четвертый по величине НПЗ в РФ – "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НПЗ "НОРСИ") приостановил работу в воскресенье после результативной атаки украинских беспилотников.

Несколько раз подвергался атакам российский порт Усть-Луга, главный порт на Балтийском море.

Вас также могут заинтересовать новости: