Путин сейчас проводит тайную мобилизацию, которая больше, чем в 2022 году, - The Telegraph

Пока политики и генералы собираются в Германии на Мюнхенскую конференцию по безопасности, российский диктатор Владимир Путин сталкивается с острым кризисом человеческих ресурсов в Украине, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что российская армия не может найти достаточное количество добровольцев – даже вербуя их в тюрьмах и разных странах третьего мира – чтобы заменить потери на поле боя в Украине. Приводятся данные, что потери России на фронте оцениваются в 35 000 человек в месяц.

В статье также говорится, что хотя российские войска продолжают медленно продвигаться вперед, их темпы крайне медленные: в некоторых секторах они составляют всего 15–75 метров в день.

Указывается, что это медленнее, чем многие изнурительные наступательные операции Первой мировой войны, такие как сражения на Сомме или Пашендале. При этом человеческие потери страны-агрессора такие же или даже больше.

"Россия фактически перешла от потерь техники к гораздо большим потерям личного состава. Штурмовые формирования и каналы набора новобранцев, обеспечивающие фронт, были разработаны с учетом их расходности. Система построена таким образом, чтобы выдерживать изнурительную войну, даже при условии значительных человеческих потерь", - заявил Майкл Кофман из Фонда Карнеги.

По информации источников издания в разведывательных кругах, Путин, похоже, сейчас проводит "тайную мобилизацию". Обычные полугодовые циклы призыва, которые исторически составляли около 130 000 человек за один набор, были заменены системой непрерывного призыва.

Это имеет целью скрыть реальное количество призванных мужчин. По данным, призванные резервисты, которые обычно назначаются для охраны инфраструктуры и выполнения задач в тылу, на самом деле перенаправляются в формирования на передовой.

Подчеркивается, что эта новая тайная мобилизация на самом деле даже больше, чем та, которая состоялась в 2022 году, и именно поэтому Путин так стремится сохранить ее в тайне.

В то же время, как подчеркивает издание, глава Кремля не проявляет никакого желания к переговорам. Не исключено, что стратегия Путина заключается в выносливости, чтобы пережить западную политическую сплоченность – такой, какая она есть.

По мнению издания, если ему удастся избежать очередной политически губительной волны принудительной мобилизации, он может рассчитывать, что время остается на его стороне.

В материале отмечается, что политическая травма от "частичной мобилизации" сентября 2022 года, которая вызвала социальные беспорядки и массовую эмиграцию, остается свежей в памяти Кремля, но в то же время российская военная машина нуждается в свежем мясе, чтобы накормить мясорубку.

Хотя, как прогнозирует издание, такие меры могут продлить оперативную выносливость в краткосрочной перспективе, но они не могут длиться бесконечно.

Сейчас на горизонте вырисовывается перспектива полной обязательной мобилизации, которая является политически токсичной и социально дестабилизирующей.

"Это означало бы значительную эскалацию внутренней ситуации, что потенциально подорвало бы стабильность режима", - прогнозирует издание.

Также издание проводит еще одну параллель с Первой мировой войной. Затяжное военное патовое состояние в Европе и экономические трудности внутри страны привели к смене режима в России в 1917 году.

Поэтому не исключено, что в конечном итоге именно российский народ снова свергнет диктатора, когда осознает, как тот разрушил экономику страны и мужское население.

"Если экономический упадок ускорится, а потери на поле боя продолжат расти такими же темпами, российское общество подвергнется значительному давлению", - говорится в статье.

Издание считает, что Россия не может продолжать эту войну бесконечно, соответственно, Украина может победить. Однако, как указывается в публикации, успех зависит от устойчивой и единой решимости Европы.

