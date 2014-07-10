Население ЕС28 составляет 507.4 млн. - Евростат
Население Европейского Союза (ЕС28) по состоянию на 1 января 2014 года составило 507.4 млн. в сравнении с 505.7 млн. предыдущего, 2013 года.
Такие данные в четверг в Брюсселе обнародовал Евростат.
Констатируется, что количество населения возросло благодаря природному фактору на 80 тыс. и благодаря миграции - на 700 тыс. (неучтенные цифры относятся к статистической погрешности).
С 1960 года население ЕС28 увеличилось на 100 млн. - с 407 до 507 млн. млн.
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В 2013 году в ЕС28 родилось 5.1 млн. младенцев, то есть 10 младенцев на тысячу человек. Наибольшее количество рожденных зафиксировано в Ирландии, Франции, Великобритании, Швеции и Люксембурге.
За этот же период зафиксировано 5 млн. смертей, что составляет 9.9 на тысячу человек. Наивысший рейтинг смертности зафиксирован в Болгарии, Латвии, Литве, Венгрии и Румынии. Самый низкий - на Кипре, в Ирландии, Люксембурге, Мальте и Испании.