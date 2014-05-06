Россия отказалась выполнять соглашение «об укреплении доверия и безопасности» - Литва

По словам литовского министра, Москва проинформировала Вильнюс, что больше не будет соблюдать соглашения от 2001 года «об укреплении доверия и безопасности», передает Радио Свобода.

Решение России он назвал «очередным шагом к разрушению взаимного доверия и безопасности в Европе».Читайте такжеИстребители НАТО будут патрулировать небо над Балтией шесть раз в неделю

Россия прекратила предоставлять информацию о свои войска в Калининграде, где находится штаб Балтийского флота России, в 2007 году после введения моратория относительно договора об обычных силах в Европе. Но до этого времени Литва имела возможность инспектировать Калининград согласно договору от 2001 года.

На прошлой неделе НАТО усилило свое присутствие в странах Балтии и Польше после того, как Россия начала концентрировать свои войска на границе с Украиной.