ЦРУ заплатило $2,5 млн семье негласного агента, пропавшего в Иране

Бывший сотрудник ФБР Роберт Левинсон считается пропавшим без вести в Иране с 8 марта 2007 года после того, как он прибыл на иранский остров Киш (в Персидском заливе), являющийся зоной свободной торговли, для посещения которого иностранцам не требуется иранская виза, передает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные собственного расследования.

Ранее власти США сообщали, что Левинсон приехал туда из Объединенных Арабских Эмиратов в качестве частного лица, будучи независимым телевизионным продюсером и журналистом, пишет РИА Новости.

Однако, по данным агентства, группа аналитиков ЦРУ, не уполномоченных на проведение самостоятельных операций, платила Левинсону за сбор разведданных в регионе.

По итогам служебного расследования, три сотрудника ЦРУ, причастных к проведению несанкционированной операции, были уволены, а еще семь — подвергнуты дисциплинарным взысканиям, отмечает агентство.

Американские власти неоднократно обращались к Тегерану с просьбой помочь найти пропавшего, однако Исламская республика в ответ заявляла, что не располагает о нем никакой информацией. В марте ФБР предложило 1 миллион долларов за информацию, которая поможет вернуть в Америку экс-агента этой спецслужбы.