Вместе с лидером ”Аль-Каеды” погибли его маленький сын и вторая жена

Вместе с лидером ячейки "Аль-Каеды" в Ираке Абу Мусабом аль-Заркави был уничтожен его полуторагодовалый сын, передает агентство France Presse со ссылкой на родственников погибших.

Неназванный источник, близкий к семье аль-Заркави, рассказал, что мальчик родился от второй жены террориста в Сирии. Мать-палестинка переехала туда из Иордании, а несколько месяцев назад присоединилась к мужу в Ираке.

Как сообщалось ранее, в результате авианалета на укрытие главы "Аль-Каеды в Ираке" вечером в среду погибла одна из его трех жен. Американская авиация сбросила на укрытие террориста две 225-килограммовые бомбы.

Между тем американские военные рассказали, что в разрушенном доме аль-Заркави нашли большое количество документов и носителей информации, которые могут быть использованы для борьбы с "Аль-Каедой". Подробности обысков пока не раскрываются, но, как предполагает агентство Associated Press, речь идет о компьютерных жестких дисках и цифровых камерах.

Кроме того, в ходе обследования развалин дома примерно в восьми километрах к северу от города Баакуба обнаружены несколько автоматов АК-47, гранаты и винтовка M-16 с оптическим прицелом.

Напомним, в пятницу родственники лидера иракской "Аль-Каеды" попросили выдать его тело для захоронения в соответствии с мусульманской традицией. Семья уничтоженного террориста также пообещала выставить против американских сил в Ираке тысячу новых "заркави".

Лента.ру