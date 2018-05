Нобелевская премия по экономике досталась двум американцам

Нобелевскую премию по экономике 2012 года получили два американских ученых: Элвин Рот (Alvin E. Roth) из Гарварда и Ллойд Шепли (Lloyd Shapley) из университета Калифорнии, уточняет Лента.ру. (Ранее сайт сообщал, что премия досталась Стивену Россу и Л.Шепли - УНИАН).

Прямая трансляция объявления велась на официальном сайте Нобелевского комитета.

Премия присуждена за «теорию стабильного распределения и практику устройства рынков» (The Theory of Stable Allocations and the Practice of Market Design). В пояснительной записке к премии говорится, что Э.Рот и Л.Шепли в своих работах попытались ответить на один из основных вопросов экономики - вопрос распределения ресурсов между потребителями наилучшим образом. В пример приводится, в частности, распределение учеников по школам.

Ни Э.Рот, ни Л.Шепли не входили в число основных претендентов на премию - в частности, они не упоминались в авторитетном прогнозе Thompson Reuters.

Нобелевская премия по экономике, как и другие Нобелевские премии, составляет восемь миллионов шведских крон (около 1,15 миллиона евро). Она, в отличие от других премий, выплачивается шведским ЦБ - именно по его инициативе начали вручаться Нобелевские премии по экономике (первая - в 1969 году).

Стоит отметить, что Нобелевская премия по экономике практически всегда достается ученым из США. В последний раз американцев не было в числе лауреатов премии в 1999 году, когда она досталась канадцу Роберту Манделлу.

Как сообщал УНИАН, вручение Нобелевских премий пройдет 10 декабря в Стокгольме. А лауреата премии мира – в этом году им стал Евросоюз - наградят в Осло.