После комиссии Ющенко-Путин будет заседание Межправительственной комиссии

После заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии Ющенко-Путин будет проведено заседание Межправительственной украинско-российской комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на брифинге по итогам визита в Москву.

«Мы договорились сразу после проведения межгосударственной комиссии Ющенко-Путин провести Межправительственную комиссию по поручению президентов Украины и России», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что на заседании Межправительственной комиссии будут обсуждаться вопросы, которые возникнут во время Комиссии Ющенко-Путин.

Как сообщал УНИАН, сегодня на брифинге в Москве В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что заседание Украинско-российской межгосударственной комиссии должно состоятся в ближайшее время, однако конкретная дата ее проведения еще не определена.

9 августа пресс-служба Президента Украины сообщила, что второе заседание Украинско-российской межгосударственной комиссии предварительно согласовано провести в конце октября - начале ноября.

5 октября после встречи с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ в рамках саммита глав государств СНГ министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Россию состоится сразу после формирования нового украинского правительства.