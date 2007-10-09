Аль-Каида остается главной угрозой для США

Международная террористическая группировка "Аль-Каида" по-прежнему остается главной террористической угрозой для США, передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад службы безопасности Белого дома.

"Мы обнаружили в США только нескольких человек, имеющих связи с высшим руководством "Аль-Каиды", но эта организация, скорее всего, приложит все силы, чтобы разместить своих активистов здесь, на нашей земле", - говорится в обнародованном во вторник докладе.

В документе отмечается, что "Аль-Каида" продолжает приобретать и применять на практике химические, биологические, радиоактивные и ядерные материалы, что свидетельствует о стремлении этой террористической организации к производству оружия массового уничтожения.