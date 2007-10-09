ЕС видит в ЕЭП препятствие созданию зоны свободной торговли с Украиной

Комитет по вопросам международной торговли Европарламента на своем сегодняшнем заседании одобрил проект доклада Збигнева ЗАЛЕССКИ (группа народных партий, Польша) о торговых и экономических отношениях с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, авторы документа, в частности, призывают Еврокомиссию и страны-члены оказать политическую и дипломатическую поддержку вступления Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО), на базе чего начать переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Вместе с тем, в соответствии с принятыми сегодня поправками, депутаты высказались за начало проведения переговоров с Украиной о создании зоны свободной торговли после вступления Украины в ВТО и ратификации этого решения украинским парламентом.

Депутаты призвали Украину продолжить проведение внутренних реформ с целью дальнейшей интеграции украинской экономики к мировым рынкам, содействовать развитию эффективной деятельности публичного сектора и обеспечить одинаковый доступ всех граждан к услугам, предоставляемым публичным сектором, прекратить любую фискальную дискриминацию иностранных компаний.

Комитет Европарламента отметил, что проблема коррупции остается очень серьезной для Украины и призвал украинские власти принять надлежащие меры для борьбы с этим явлением.

Депутаты также приветствуют достигнутые ранее договоренности об отмене каких-либо квот на импорт украинских сталелитейных изделий после присоединения страны к ВТО и призвали украинские власти воздерживаться в будущем от каких-либо нетарифных ограничений, которые могут повлиять на торговлю изделиями из металла, в том числе, металлоломом.

Комитет также выразил обеспокоенность ситуацией в угольной отрасли, в частности, невысокими зарплатами и растущим количеством несчастных случаев на украинских шахтах, призвав правительство гарантировать фундаментальные права рабочих на безопасные условия производства и минимальный уровень оплаты труда.

Депутаты призвали Еврокомиссию и правительство Украины создать, даже до начала переговоров о создании зоны свободной торговли, Постоянный Форум по вопросам развития с «серьезной составляющей по противодействию климатическим изменениям», к работе в котором приобщить представителей гражданского общества.

Кроме того, Комитет Европарламента высказался за дальнейшее приведение таможенного законодательства в соответствие с европейскими стандартами, улучшение работы агропромышленного сектора Украины и осуществление необходимых изменений для повышения качества сельскохозяйственной продукции, усиления научного и просветительского сотрудничества между Украиной и ЕС.

В области экономических отношений с ближайшими соседями, депутаты обратили внимание украинской власти на то, что некоторые положения соглашения о ЕЭП (Единое экономическое пространство, созданное Россией, Украиной, Беларусью и Казахстаном – УНИАН) могут, в случае имплементации, помешать намерениям создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Депутаты также высказались за создание экономического консультативного комитета между Украиной, Россией и ЕС для обсуждения важных вопросов экономического сотрудничества, в том числе, вопросов сотрудничества в области энергетики.

Комитет также высказался за необходимость быстрой ратификации и введения в действие соглашения об упрощении визового режима между Украиной и ЕС, о предоставлении поддержки Украине в проведении вместе с Польшей финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, усилении Украиной защиты прав интеллектуальной собственности, в частности, путем введения мер против импорта контрафактных дисков российского производства, нейтрализации собственных центров производства такой продукции, изъятия этой продукции с рынков, таких как Петровка в Киеве.

Предусматривается, что проект доклада будет вынесен для принятия в сессионном зале Европарламента в ноябре этого года.