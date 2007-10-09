Опальный экс-министр обороны Грузии сбежал из страны

Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили покинул Грузию. Эту информацию распространила телекомпания "Имеди" со ссылкой на агентство "Пирвели". По данным агентства, И.Окруашвили в 6 часов утра покинул пределы Грузии вместе с семьей.

Напомним, бывший министр обороны Грузии, лидер партии "Для единой Грузии" И.Окруашвили был сегодня ночью освобожден из седьмого изолятора Министерства внутренних дел Грузии. Как сообщила телекомпания "Рустави 2", представители правоохранительных органов доставили И.Окруашвили в квартиру, где он проживает. По предварительной информации телекомпании, экс-министр освобожден частично под денежный, частично под имущественный залог на общую сумму в 10 млн лари, что немногим больше 6 млн долл.

Накануне Генеральная прокуратура Грузии распространила видеоматериал, в котором И.Окруашвили отказался от всех обвинений в адрес президента Грузии и его окружения, а также признал свою вину во взяточничестве и служебной халатности.

И.Окруашвили был задержан 27 сентября 2007 г. Генпрокуратура Грузии заявила, что И.Окруашвили подозревается в вымогательстве, отмывании денег, злоупотреблении служебным положением, в служебной халатности в период, когда он исполнял обязанности министра обороны страны. 29 сентября Городской суд Тбилиси приговорил И.Окруашвили к двум месяцам предварительного заключения.

Незадолго до ареста И.Окруашвили в прямом эфире телекомпании "Имеди" выступил с разоблачительными заявлениями в адрес президента Грузии Михаила Саакашвили и его правительства. Он также заявил, что М.Саакашвили заказал ему ликвидацию влиятельного и одиозного бизнесмена Бадри Патаркацишвили - соратника Бориса Березовского.

РБК-Украина