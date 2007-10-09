Вспомогательные тормоза на новых автомобилях станут обязательными

Еврокомиссия предлагает обязать производителей с 2009 года оборудовать все новые частные автомобили системой вспомогательного торможения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, это решение объясняется желанием снизить количество погибших на автодорогах пешеходов.

По оценкам Еврокомиссии, в случае оборудования всех автомобилей этой системой, можно было бы ежегодно сохранить 1100 жизней пешеходов. В общей сложности, ежегодно на дорогах стран - членов ЕС погибают 8 тысяч пешеходов и велосипедистов.

«Это предложение является очень хорошим и важным для безопасности всех участников движения на автодорогах, и особенно, групп риска, таких как пешеходы и велосипедисты», - заявил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии, ответственный за промышленность, Гунтер ФЕРХОЙГЕН.

Еврокомиссия в «белой книге» от 2001 года установила цель снизить общее количество фатальных дорожно-транспортных происшествий на 50% до 2010 года.