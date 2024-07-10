Защиты у союзников по Альянсу может попросить страна, которая страдает от таких атак РФ.

Одна из стран НАТО может попросить защиты по 5 статье Североатлантического договора из-за гибридных операций и кибератак России. Как сообщает "Голос Америки", об этом заявил в Вашингтоне высокопоставленный чиновник альянса, отвечая на вопрос, какой может быть реакция НАТО на гибридные операции России и попытки дестабилизации в Европе.

"В конечном итоге все зависит от того, какие действия будет продолжать совершать Россия. Для нас это очень понятно, мы знаем, что в сфере кибернетики вещи могут перейти за пределы пятой статьи, так же и гибридные диверсионные операции", - сказал он.

Представитель альянса добавил, что, в конце концов, защиты у союзников ожет попросить страна, которая страдает от таких атак. Пока ни один из членов НАТО этого не делал, добавил он.

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Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с представителями оборонного комплекса отметил, что во время саммита в Вашингтоне на этой неделе будут объявлены решения по дальнейшему укреплению партнерства по всему миру для достижения главной цели НАТО - предотвратить войну, сохранить мир, обеспечивая надежное сдерживание.

Статья 5 договора Североатлантического Союза предусматривает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех государств-членов Союза. Решение о применении 5 статьи НАТО принимается после консультаций между участниками блока.

НАТО и Россия

Ранее Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Россия полностью погружена в войну против Украины, поэтому нет непосредственной угрозы нападения на Альянс.

В то же время, он отметил, что нельзя исключать постоянные угрозы кибератак, саботажа и различные действия враждебных действий против союзников НАТО.

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